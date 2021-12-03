Самедов: «Спартак» доказал, что может играть хорошо

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

«Спартаку» надо бы хорошо закончить часть сезона перед зимней паузой. С «Наполи» дома была яркая победа. В том матче «Спартак» доказал, что может играть хорошо. «Красно-белые» в этой игре фавориты, играют дома. Сюрпризов в чемпионате бывает много, «Ахмат» непростая команда, поэтому как все сложится, точный результат сказать сложно, — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Спартак» сыграет с «Ахматом» 4 декабря в 17.00 (мск). «Красно-белые» в 16 матчах РПЛ набрали 20 очков и заняли 10-е место. «Ахмат» — 24 очка и расположился тремя строчками выше.