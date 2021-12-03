Семин — о Захаряне: Европа — это замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь

Российский тренервысказался о перспективах полузащитника «Динамо»

Ранее Захарян сообщил, что к нему еще никто не обращался из Европы, а если бы он мог выбирать, то продолжил бы карьеру в Испании.

«СМИ регулярно пишут об интересе европейских грандов. Это все еще надо делить надвое.

Захаряну не стоит обращать на это внимания, важно сконцентрироваться на игре. Решение о своем будущем Арсен должен принять сам с холодной головой.

Сам он чего хочет? Это главное. Европа, конечно, замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь.

Сейчас Захарян — самый талантливый футболист в РПЛ. У него огромный потенциал», — сказал Семин Sport24.