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    Семак: Создали достаточно для победы сегодня

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил прокомментировал домашнего матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Очень плохо начали игру по многим аспектам — в первые минут 20 по остроте, агрессивности, скорости. В обороне грубые ошибки допустили — и при первом, и при втором мяче. Мы создали достаточно для победы, но, к сожалению, в концовке не хватило более явных моментов, хотя мы имели большое преимущество территориальное. Очень жаль, что не смогли победить. Игра разбилась. Думаю, такие матчи нужно проводить более интенсивно. А тут с самого начала по 40 минут был ввод мяча в игру. Соперник пытался сбивать темп, но, думаю, надо ускорять темп игры, чтобы было интереснее. И времени было добавлено мало, на мой взгляд», — заявил Семак.

    После 17 матчей «Зенит» набрал 37 очков и лидирует в турнирной таблице. В активе «Ростова» 18 очков и 11 место в чемпионате.

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