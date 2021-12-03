ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз
  • 10:31
    • Арустамян: Миранчук не хочет возвращаться в Россию
  • 09:38
    • «Урал» отреагировал на слухи о возможной отставке Шалимова
  • 09:13
    • «Финикс» обыграл «Детройт» и продлил победную серию до 18-ти матчей, «Мемфис» разгромил «Оклахому» с рекордной разницей «+73»
  • 08:17
    • Айртон может покинуть «Спартак» и вернуться в Бразилию
  • 08:08
    • Кэррик после матча с «Арсеналом» объявил об уходе из «МЮ»
    Все новости спорта

    Роналду о победе над «Арсеналом»: Праздновать некогда, настраиваемся на следующий матч

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал АПЛ Футбол Англии
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре чемпионата Англии.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    Роналду в этом матче оформил дубль, отличившись сначала с игры, а потом и с пенальти.

    «Праздновать сейчас некогда, мы уже настраиваемся на следующий матч. Победа над "Арсеналом" очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло. Но впереди еще долгий путь, мы пока еще не достигли цели.

    Поздравляю своих партнеров по команде, мы проявили огромную силу духа! И отдельная благодарность нашим болельщикам — без вас мы бы не справились», — написал Роналду в своем инстаграме.

    Роналду забил шесть мячей в 11-ти матчах текущего чемпионата Англии.

    В 15-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 5 декабря на «Олд Траффорд».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» выиграть у «Ростова» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Матч «Авангарда» против «Ак Барса» получится тихим?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Лейпциг» снова потеряет очки?
  • «Унион» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры