Роналду о победе над «Арсеналом»: Праздновать некогда, настраиваемся на следующий матч

Нападающий «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре чемпионата Англии.

Роналду в этом матче оформил дубль, отличившись сначала с игры, а потом и с пенальти.

«Праздновать сейчас некогда, мы уже настраиваемся на следующий матч. Победа над "Арсеналом" очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло. Но впереди еще долгий путь, мы пока еще не достигли цели.

Поздравляю своих партнеров по команде, мы проявили огромную силу духа! И отдельная благодарность нашим болельщикам — без вас мы бы не справились», — написал Роналду в своем инстаграме.

Роналду забил шесть мячей в 11-ти матчах текущего чемпионата Англии.

В 15-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 5 декабря на «Олд Траффорд».