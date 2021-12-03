Лобановский повлиял на тренерскую карьеру Рангника

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»вспомнил, как однажды играл против киевского Динамо, которым управлял Валерий Лобановский.

«Когда я впервые стал тренером в своём родном городе Бакнанг, мы играли против киевского "Динамо" Валерия Лобановского. Я много раз рассказывал историю о том, что через каждые 10 минут мне приходилось пересчитывать игроков на поле, потому что казалось, что у команды Лобановского футболистов больше, чем у моей. После игры я с помощью переводчика разговаривал с Валерием Лобановским. Он сказал мне, что они тренируются так каждый день, каждый раз прессингуя по всему полю», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Рангник занял пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», подписав контракт до лета 2022 года, после чего немец перейдет на должность консультанта.