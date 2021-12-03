ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз
  • 09:13
    • «Финикс» обыграл «Детройт» и продлил победную серию до 18-ти матчей, «Мемфис» разгромил «Оклахому» с рекордной разницей «+73»
  • 08:17
    • Айртон может покинуть «Спартак» и вернуться в Бразилию
  • 08:08
    • Кэррик после матча с «Арсеналом» объявил об уходе из «МЮ»
    Все новости спорта

    Обамеянг: В «Арсенале» разочарованы поражением от «МЮ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал
    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг дад комментарий после гостевого поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 14-м туре АПЛ.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Мы разочарованы, потому что команда играла очень хорошо. Результат для нас мог быть лучше. В таких встречах нужно играть уверенно и в защите, и в нападении, и проводить идеальную игру из-за уровня «Манчестер Юнайтед». В конце первого тайма мы начали слишком долго опускаться в оборону и в итоге проиграли.

    Во втором тайме у нас был характер, чтобы вернуться, но я не забил и, возможно, не дал нам набрать очко. Я определенно должен забивать такие моменты, но не сдамся и буду продолжать пытаться забивать. По сравнению с игрой против «Ливерпуля» на «Энфилде» мы сегодня выступили лучше. Старались изо всех сил, — цитирует Обамеянга ВВС.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 21 балл и догнал идущий седьмым «Вулверхэмптон». «Арсенал» с 23 очками остались пятыми.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» выиграть у «Ростова» с крупным счетом?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Матч «Авангарда» против «Ак Барса» получится тихим?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Лейпциг» снова потеряет очки?
  • «Унион» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 3 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гранада — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 15:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры