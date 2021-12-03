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    Трофей Пичичи уже доставили Месси

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    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сообщил, что ему доставили трофей Пичичи, который вручает издание Marca лучшему бомбардиру Ла Лиги.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Для меня большая честь стать частью истории Ла Лиги. Когда я однажды получил Пичичи, это казалось безумием, а тем более то, что я смог превзойти Тельмо Сарру. И уж тем более я никогда не мог представить, что смогу завоевать 8 трофеев. Спасибо всем, кто помог мне в этом достижении, а также Marca, сотрудники которой в этот раз приехали в Париж, чтобы доставить награду мне. Обнимаю!» — написал Месси в инстаграме.

    Летом аргентинский форвард перешел в парижский клуб из «Барселоны». За 8 проведенных игр в «ПСЖ» Месси забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

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