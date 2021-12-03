Комличенко: Никакого фола в моменте с моим голом и близко не было

Нападающий «Ростова»прокомментировал забитый мяч им в ворота(2:2) в игре 17-го тура РПЛ.

«Ничья с "Зенитом" в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу.

И вели 2:0, и еще были определенные моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам.

Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чем речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол.

Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал», — приводит слова Комличенко «Чемпионат».

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 17 матчах.