Клаудиньо: Чувствую разочарование и грусть, мы потеряли очки

Полузащитник «Зенита»поделился эмоциями после завершения матча 17-го тура РПЛ против(2:2).

«Чувствую разочарование и грусть, потому что мы перевернули игру, отыгрались с 0:2 и, я уверен, могли забить еще, но, к сожалению, все закончилось ничьей.

Мы потеряли очки. Но сейчас нужно не опускать голову и настроиться на оставшиеся в этом году игры.

После 60-й минуты на стадионе не осталось активных болельщиков, они покинули стадион. Я думаю, мы должны с пониманием отнестись к такой акции.

Так или иначе нам нужно было продолжать играть даже после того, как они покинули поле. Нужно было показывать свою игру, давить и добиваться победы.

Жаль, что сегодня нам этого не удалось, но мы сделаем все, чтобы в следующей игре взять три очка», — приводит слова игрока пресс-служба.