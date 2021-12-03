Гремио — Сан-Паулу прямая трансляция 03.12.2021, смотреть онлайн

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Гремио» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гремио» — «Сан-Паулу» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

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