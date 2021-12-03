Гранада — Алавес: смотреть онлайн трансляцию 03.12.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Испании по футболу.

Последний матч между собой: «Алавес» — «Гранада» 4:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Алавес». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гранада — Алавес.

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