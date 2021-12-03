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    Фулхэм — Борнмут прямая трансляция 03.12.2021, смотреть онлайн

    Фулхэм — Борнмут: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Фулхэм Борнмут
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Фулхэм» — «Борнмут» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Борнмут» — «Фулхэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 1.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Борнмут»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фулхэм — Борнмут.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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