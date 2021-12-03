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    Хави: Френки Де Йонг не продается

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    Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг возможный уход из клуба полузащитника Френки Де Йонга.

    Френки де Йонг
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    Френки де Йонг

    «Френки де Йонг не покинет клуб. Он никуда не уйдёт, мы считаем его ключевым игроком "Барселоны". Клуб работает над усилением в зимнее трансферное окно. Если придёт новый игрок, кому-то придётся уйти», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось, что 24-летним голландцем интересуется «Манчестер Сити» и зимой он может покинуть каталонский клуб.

    Френки де Йонг в 11 матчах чемпионата Испании нынешнего сезона забил один гол и отдал две голевые передачи.

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