Хави: Френки Де Йонг не продается

Главный тренер «Барселоны»опроверг возможный уход из клуба полузащитника

«Френки де Йонг не покинет клуб. Он никуда не уйдёт, мы считаем его ключевым игроком "Барселоны". Клуб работает над усилением в зимнее трансферное окно. Если придёт новый игрок, кому-то придётся уйти», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летним голландцем интересуется «Манчестер Сити» и зимой он может покинуть каталонский клуб.

Френки де Йонг в 11 матчах чемпионата Испании нынешнего сезона забил один гол и отдал две голевые передачи.