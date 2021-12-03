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    «Барселона» согласовала контракт c вингером «Ман Сити»

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    «Барселона» продолжает работать над трансфером вингера «Манчестер Сити» и сборной Испании Феррана Торреса, сообщает инсайдер Николо Скира.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    По его данным, каталонцы договорились с игроком об условиях личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года.

    «Сине-гранатовые» хотят заполучить 21-летнего испанца уже в январе. Сам же Торрес хотел бы поработать под руководством Хави. В настоящее время клубы ведут переговоры.

    В этом сезоне Торрес провел за «Ман Сити» семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

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