«Барселона» согласовала контракт c вингером «Ман Сити»

Ферран Торрес Фото: globallookpress.com
По его данным, каталонцы договорились с игроком об условиях личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года.
«Сине-гранатовые» хотят заполучить 21-летнего испанца уже в январе. Сам же Торрес хотел бы поработать под руководством Хави. В настоящее время клубы ведут переговоры.
В этом сезоне Торрес провел за «Ман Сити» семь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.