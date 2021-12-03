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    Азмун: В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением об уровне соперников в чемпионате России.

    Сердар Азмун
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    Сердар Азмун

    «В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров.

    Все три года, которые я играю в "Зените", я вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения.

    Но бывают матчи, в которых что-то не получается», — сказал Азмун в интервью пресс-службе питерского клуба.

    «Зенит» занимает первое место в текущем чемпионате России после 16-ти туров.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» может продать Азмуна «Лиону» в январе и взять его в аренду до конца сезона.

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