Азмун: В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой

Нападающий «Зенита»поделился мнением об уровне соперников в чемпионате России.

«В чемпионате России нет соперников, которых можно обыграть одной левой. Любая команда может отобрать очки у кого-то из лидеров.

Все три года, которые я играю в "Зените", я вижу, что футболисты всегда стараются максимально проявить себя на поле. Ни разу не видел, чтобы кто-то из зенитовцев относился к сопернику свысока или без должного уважения.

Но бывают матчи, в которых что-то не получается», — сказал Азмун в интервью пресс-службе питерского клуба.

«Зенит» занимает первое место в текущем чемпионате России после 16-ти туров.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может продать Азмуна «Лиону» в январе и взять его в аренду до конца сезона.