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    Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о поединке против «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура АПЛ, в котором «канониры» проиграли 2:3.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Прежде всего, я доволен тем характером, индивидуальностью и смелостью, которые мы показали. Но реальность такова, что, пропустив три гола на "Олд Траффорд", трудно рассчитывать на хороший результат. Когда счет был 2:2, у нас был полный контроль над игрой.

    Нужно было просто немного добавить, чтобы победить. Но мы не справились с одной ситуацией, слишком сильно открылись, пропустили с пенальти и проиграли матч. Мы должны быть реалистами. Если мы будем делать постоянно то, что делали сегодня в определенные моменты, то есть, защищаться в своей штрафной против одной из лучших команд в мире, вас точно накажут.

    У "МЮ" хватает качества, чтобы реализовывать эти моменты. Надеюсь, мы извлечем правильный урок из сегодняшнего матча», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

    «Манчестер Юнайтед» набрал 21 балл и догнал идущий седьмым «Вулверхэмптон». «Арсенал» с 23 очками остались пятыми.

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