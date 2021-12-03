Ананко: Нынешний «Спартак» — средняя команда

Экс-футболист московского «Спартака»поделился мнением об уровне игры своей бывшей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«После поражения от "Зенита" я не спал полночи. Рассчитывал, что в матче против "Ростова" игроки поменяют мнение о себе. Но сделали ли они это? К сожалению, нет. Стоит признать, что "Спартак" сейчас — средняя команда. Клуб занимает место, которого достоин.

В чем там сейчас главная проблема? В системности управления и ментальности — как в офисе, так и в команде. Там за один день ничего не поправишь. Когда хорошие футболисты попадают в ауру "Спартака" — они там очень быстро меняются не в лучшую сторону», — цитирует Ананко Sport24.

После 16 сыгранных туров «Спартак» располагаются на десятой строчке в таблице Премьер-лиги. На счету столичного коллектива 20 набранных очков и отставание от лидирующего «Зенита» составляет 16 баллов.