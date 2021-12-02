Торино — Эмполи: смотреть онлайн трансляцию 02.12.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Эмполи» — «Торино» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торино»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торино» — «Эмполи». Коэффициент ставки — 2.00.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Торино» — «Эмполи».

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