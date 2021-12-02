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    Кутепов: По сути, у меня нет шансов, чтобы показать себя в «Спартаке»

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    Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался по поводу отсутствия игровой практики в этом сезоне.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    Кутепов сыграл только в трех матчах чемпионата России, проведя на поле в общей сложности 232 минуты.

    «Приезжаю раньше всех. Моя тренировка начинается примерно за 40 минут до начала основной — провожу это время в зале. После занятия работаю еще примерно час, как и многие ребята. В основном это улучшение физической формы, но все зависит от графика — понятно, что за день до игры ты не будешь делать силовые упражнения. Итого три с половиной-четыре часа.

    Мои скоростных данных вполне достаточно для высокой линии обороны. И потом, игра защитника — это не только скорость, это совокупность многих качеств.

    Наверное, позиция центрального в тройке — самая комфортная для мебя при игре в пять защитников. Видишь все поле, страхуешь партнеров справа и слева, читаешь игру. Мне это нравится. Но на любой позиции в центре сыграл бы без проблем.

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    • Я — профессионал, должен выполнять требования тренера. Руй (Руй Витория, главный тренер "Спартака" — прим.) знает, что делает, и несет ответственность за свои решения. Есть моменты, которые удивляют — об этом и говорю, раз разговор честный. По сути, у меня нет шансов, чтобы показать себя, кроме стечения обстоятельств», — приводит слова Кутепова Sport24.

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