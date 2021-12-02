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    Еременко готов возобновить карьеру, но в РПЛ не вернется

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    Бывший полузащитник «Ростова», ЦСКА и «Спартака» Роман Еременко не планирует возвращаться в чемпионат России. Об этом сообщил отец футболиста Алексей Еременко.

    Роман Еременко
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    Роман Еременко

    В феврале 2021 года Еременко расторг контракт с «Ростовом». С тех пор он находится без команды.

    «Сейчас Роман вместе со своей семьей живет в Хельсинки. Он готов возобновить свою карьеру. Пока ждет приглашений и предложений. Он свободный агент, никому не принадлежит.

    Почему не планирует возвращаться в Россию? По семейным обстоятельствам. Вседело в сложности с семьей. У него трое детей школьного возраста. Они ходят в английскую школу.

    Жена Романа — финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском. Прежде они получали визу в Россию только на три месяца. Представляете себе переезд с тремя детьми в Россию на три месяца и эти постоянные поездки туда-обратно? А когда началась пандемия коронавируса, с визами стало еще сложнее. Поэтому семья вышла на первую строчку.

    Интерес к нему со стороны финских клубов естественно есть. Любой из них хотел бы иметь в своем составе такого игрока. Но сам Роман пока к этому не готов», — приводит слова Алексея Еременко Err.ee.

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