Прокуратура Турина намерена провести допрос Криштиану Роналду

Прокуратура Турина намерена провести допрос форварда английского «Манчестер Юнайтед»по делу о ложной финансовой отчётности итальянского «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что Роналду не находится под следствием, однако данные о его финансовых взаимоотношениях с клубом являются важной частью расследования.

Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранительные органы в Италии изучают финансовые детали контракта Криштиану Роналду с «Ювентусом», который мог осуществлять выплаты игроку во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность. Представители «Старой синьоры» никак не реагируют на подозрения в уклонении от уплаты налогов и незаконных выплатах.

Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Состав «Ювентуса» он пополнил летом 2018 года. За туринскую команду он провёл 134 матча, в которых забил 101 мяч и записал на свой счёт 22 результативные передачи.