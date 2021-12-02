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    Прокуратура Турина намерена провести допрос Криштиану Роналду

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    Прокуратура Турина намерена провести допрос форварда английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по делу о ложной финансовой отчётности итальянского «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Сообщается, что Роналду не находится под следствием, однако данные о его финансовых взаимоотношениях с клубом являются важной частью расследования.

    Ранее в СМИ появилась информация, что правоохранительные органы в Италии изучают финансовые детали контракта Криштиану Роналду с «Ювентусом», который мог осуществлять выплаты игроку во время прошлогоднего локдауна, не внося их в финансовую отчётность. Представители «Старой синьоры» никак не реагируют на подозрения в уклонении от уплаты налогов и незаконных выплатах.

    Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Состав «Ювентуса» он пополнил летом 2018 года. За туринскую команду он провёл 134 матча, в которых забил 101 мяч и записал на свой счёт 22 результативные передачи.

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