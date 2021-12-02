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    Бакаев может пропустить матч с «Ахматом», Мозес и Игнатов, скорее всего, сыграют

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    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может пропустить матч 17-го тура чемпионата России против «Ахмата».

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    По информации «Спорт-Экспресса», восстановление футболиста после травмы затягивается.

    Между тем, полузащитники Михаил Игнатов и Виктор Мозес, пропустившие встречу с «Уфой» (1:1), скорее всего, сыграют в предстоящем матче с «Ахматом».

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