Бакаев может пропустить матч с «Ахматом», Мозес и Игнатов, скорее всего, сыграют

Полузащитник «Спартака»может пропустить матч 17-го тура чемпионата России против «Ахмата».

По информации «Спорт-Экспресса», восстановление футболиста после травмы затягивается.

Между тем, полузащитники Михаил Игнатов и Виктор Мозес, пропустившие встречу с «Уфой» (1:1), скорее всего, сыграют в предстоящем матче с «Ахматом».

Павел Маслов, Эсекьель Понсе и Георгий Мелкадзе возобновят тренировки в общей группе на зимних сборах.

Возвращение в строй Романа Зобнина запланировано на начало декабря.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 4 декабря в Москве, начало — в 17:00 мск.