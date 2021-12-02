Конте: Это самый большой вызов в моей карьере, но я не боюсь

Наставник «Тоттенхэма»рассказал о планах, связанных с работой в команде и признался, что работа в лондонском клубе — настоящий вызов для него.

«Это самый большой вызов в моей карьере, но я не боюсь. Клуб за последнее время скатился. Когда я был в "Челси", "Тоттенхэм" был очень конкурентоспособной и действительно сильной командой. Я думаю, что "Тоттенхэм" сейчас расплачивается за потерю важных игроков или из-за того, что некоторые из них состарились, а затем сменилось поколение. Мы должны создавать, начинать заново. Мы должны создать прочный фундамент, чтобы вернуться и бороться за что-то важное, как и раньше. Надо быть честными. Но это не значит, что мы не хотим думать о великом. Нам нужно это делать» , — цитирует Конте Daily Mail.

«Тоттенхэм» с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.