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    Конте: Это самый большой вызов в моей карьере, но я не боюсь

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    Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о планах, связанных с работой в команде и признался, что работа в лондонском клубе — настоящий вызов для него.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Это самый большой вызов в моей карьере, но я не боюсь. Клуб за последнее время скатился. Когда я был в "Челси", "Тоттенхэм" был очень конкурентоспособной и действительно сильной командой. Я думаю, что "Тоттенхэм" сейчас расплачивается за потерю важных игроков или из-за того, что некоторые из них состарились, а затем сменилось поколение. Мы должны создавать, начинать заново. Мы должны создать прочный фундамент, чтобы вернуться и бороться за что-то важное, как и раньше. Надо быть честными. Но это не значит, что мы не хотим думать о великом. Нам нужно это делать» , — цитирует Конте Daily Mail.

    «Тоттенхэм» с 19 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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