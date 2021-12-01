Вулверхэмптон — Бёрнли: смотреть онлайн трансляцию 01.12.2021

В 22:30 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Бёрнли» 0:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бёрнли»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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