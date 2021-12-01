Уотфорд — Челси: смотреть онлайн трансляцию 01.12.2021

Последний матч между собой: «Челси» — «Уотфорд» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уотфорд» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.12.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.
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