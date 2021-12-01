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    Соболев: До меня доходили слухи, что я «сливаю» Виторию

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    Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о главном тренере команды Руе Витории.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «На следующий день после поражения от "Краснодара" Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача — работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале. У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело — получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.

    У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные.

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    • Кстати, до меня доходили слухи: якобы Соболев "сливает" тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят "похайпиться" на неудачах "Спартака". Это полный бред», — сказал Соболев «Российской газете».

    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров.

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