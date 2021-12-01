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    Куяба — Палмейрас прямая трансляция 01.12.2021, смотреть онлайн

    Куяба — Палмейрас: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Футбол Латинская Америка
    В 04:00 начнётся прямая трансляция матча «Куяба» — «Палмейрас» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Куяба» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Куяба» — «Палмейрас».

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