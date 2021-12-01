Перишич может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

Нападающий «Интера»может перейти в «Тоттенхэм», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, 32-летний хорват не намерен возвращаться в чемпионат Германии и ведет переговоры по продлению контракта с нынешним клубом. Однако он готов рассмотреть предложение от «Тоттенхэма», поскольку в работе с футболистом заинтересован Антонио Конте, тренировавший его в «Интере».

Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/22 Перишич провел 17 матчей за «Интер», на его счету 3 гола и 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Интер предложит Перишичу новый контракт с зарплатой вдвое меньше.