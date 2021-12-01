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    Фламенго — Сеара: смотреть онлайн трансляцию 01.12.2021

    Фламенго — Сеара: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Фламенго» — «Сеара» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Сеара» — «Фламенго» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фламенго — Сеара.

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