Эвертон — Ливерпуль прямая трансляция 01.12.2021, смотреть онлайн

В 23:15 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Эвертон» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ливерпуль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эвертон — Ливерпуль.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам