Дженоа — Милан: смотреть онлайн трансляцию 01.12.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Милан» — «Дженоа» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Милан» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Милан»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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