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    Центрбек «Ман Сити» стал лучшим защитником года по версии ESPN

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    ESPN представил десятку лучших защитников года. Первое место занял центрбек «Ман Сити» Рубен Диаш.

    Рубен Диаш
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    Рубен Диаш

    Полностью список выглядит так:

    1. Рубен Диаш («Манчестер Сити», в прошлогоднюю версию рейтинга включен не был);

    2. Маркиньос («ПСЖ», в прошлогодней версии рейтинга был 10-м);

    3. Джорджо Кьеллини («Ювентус», вне рейтинга);

    4. Рафаэль Варан («Реал»/«Манчестер Юнайтед», 6);

    5. Антонио Рюдигер («Челси», вне рейтинга);

    6. Давид Алаба («Бавария»/«Реал», 3);

    7. Калиду Кулибали («Наполи», 4);

    8. Тиаго Силва («Челси», 3);

    9. Леонардо Бонуччи («Ювентус», 4);

    10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 1).

    В голосовании принимали участие бывшие футболисты и журналисты.

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