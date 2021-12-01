Центрбек «Ман Сити» стал лучшим защитником года по версии ESPN

Рубен Диаш Фото: globallookpress.com
Полностью список выглядит так:
1. Рубен Диаш («Манчестер Сити», в прошлогоднюю версию рейтинга включен не был);
2. Маркиньос («ПСЖ», в прошлогодней версии рейтинга был 10-м);
3. Джорджо Кьеллини («Ювентус», вне рейтинга);
4. Рафаэль Варан («Реал»/«Манчестер Юнайтед», 6);
5. Антонио Рюдигер («Челси», вне рейтинга);
6. Давид Алаба («Бавария»/«Реал», 3);
7. Калиду Кулибали («Наполи», 4);
8. Тиаго Силва («Челси», 3);
9. Леонардо Бонуччи («Ювентус», 4);
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 1).
В голосовании принимали участие бывшие футболисты и журналисты.