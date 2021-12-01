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    Анчелотти: «Реал» зимой не будет подписывать игроков

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов относительно возможных трансферов в зимнее трансферное окно.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я не очень люблю осуществлять трансферы в январе. Если у нас в команде есть игроки, которые недовольны своим положением, то мы можем обсудить вариант с их уходом. Однако мы не собираемся никого подписывать. У нас достаточно игроков, чтобы бороться до конца сезона», — цитирует Анчелотти Goal.

    На данный момент «Реал» идёт первым в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У команды 33 очка и одна игра в запасе, которая состоится сегодня. Ближайший преследователь команды Карло Анчелотти — «Атлетико», у которого тоже есть перенесённая игра.

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