Анчелотти: «Реал» зимой не будет подписывать игроков

Главный тренер мадридского «Реала»ответил на вопрос журналистов относительно возможных трансферов в зимнее трансферное окно.

«Я не очень люблю осуществлять трансферы в январе. Если у нас в команде есть игроки, которые недовольны своим положением, то мы можем обсудить вариант с их уходом. Однако мы не собираемся никого подписывать. У нас достаточно игроков, чтобы бороться до конца сезона», — цитирует Анчелотти Goal.

На данный момент «Реал» идёт первым в турнирной таблице испанской Ла Лиги. У команды 33 очка и одна игра в запасе, которая состоится сегодня. Ближайший преследователь команды Карло Анчелотти — «Атлетико», у которого тоже есть перенесённая игра.