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    Болонья — Рома прямая трансляция 01.12.2021, смотреть онлайн

    Болонья — Рома: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Серия A Болонья Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:30 начнётся прямая трансляция матча «Болонья» — «Рома» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Рома» — «Болонья» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Болонья» — «Рома».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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