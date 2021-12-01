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    Ансу Фати может успеть восстановиться к матчу с «Баварией»

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    Нападающий «Барселоны» Ансу Фати, возможно, сыграет против «Баварии» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    По информации Marca, Фати близок к полному восстановлению после травмы подколенного сухожилия.

    19-летний форвард в этом сезоне провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил три гола.

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    • Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. В случае потери очков каталонский клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном матче «Бенфика» выиграет на своем поле у киевского «Динамо».

    Ранее стало известно, что матч между «Баварией» и «Барселоной» в Мюнхене пройдет без болельщиков.

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