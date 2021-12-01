Ансу Фати может успеть восстановиться к матчу с «Баварией»

Нападающий «Барселоны», возможно, сыграет противв заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

По информации Marca, Фати близок к полному восстановлению после травмы подколенного сухожилия.

19-летний форвард в этом сезоне провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил три гола.

Матч «Бавария» — «Барселона» состоится 8 декабря в Мюнхене. В случае потери очков каталонский клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если в параллельном матче «Бенфика» выиграет на своем поле у киевского «Динамо».

Ранее стало известно, что матч между «Баварией» и «Барселоной» в Мюнхене пройдет без болельщиков.