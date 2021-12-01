Америка Минейро — Шапекоэнсе: смотреть онлайн трансляцию 01.12.2021

В 03:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Шапекоэнсе» — «Америка Минейро» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Америка Минейро»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Америка Минейро» — «Шапекоэнсе».

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