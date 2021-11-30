Верона — Кальяри: смотреть онлайн трансляцию 30.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

В турнирной таблице «Верона» занимает 11 место с 19 очками, «Кальяри» — 20 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Кальяри» — «Верона» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Кальяри». Коэффициент ставки — 1.85.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Кальяри».

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