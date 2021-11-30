Салернитана — Ювентус: смотреть онлайн трансляцию 30.11.2021

В турнирной таблице «Салернитана» занимает 19 место с 8 очками, «Ювентус» — 7 место с 21 очком.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салернитана» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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