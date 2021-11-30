Салернитана — Ювентус: смотреть онлайн трансляцию 30.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Салернитана» занимает 19 место с 8 очками, «Ювентус» — 7 место с 21 очком.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салернитана» — «Ювентус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Салернитана — Ювентус.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам