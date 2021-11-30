Женская сборная России проиграла Дании в отборе ЧМ-2023

Женская сборнаяуступила команде Дании со счетом 1:3 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года.

На 65-й минуте Сигне Брюн открыла счет, на 76-й отличился Санне Троэльсгор, реализовавшая пенальти, а на 84-й забила Милле Гейл.

У российской команды гол престижа на счету Нелли Коровкиной, которая сумела забить на 89-й минуте.

Для сборной России это поражение стало первым в отборочном цикле.

Сборная Дании набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Е отбора ЧМ-2023. Россия (15) — на втором месте. Соперниками команд по группе Е являются сборные Черногории (9), Боснии и Герцеговины (4), Мальты (4) и Азербайджана (3).