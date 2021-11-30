Рангник не успел получить рабочую визу до матча с «Арсеналом»

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
По информации Daily Mail, немецкий специалист не сможет присутствовать на игре, так как до сих пор не получил рабочую визу.
Задержки в оформлении документов связаны с новыми ограничениями для прибывающих в Великобританию из-за распространения коронавируса.
В матче с «Арсеналом» руководить командой будет Майкл Кэррик, который ранее исполнял обязанности главного тренера в матчах против «Вильярреала» (2:0) и «Челси» (1:1).
Ожидается, что Рангник будет готовить «МЮ» к воскресному матчу против «Кристал Пэлас».
Напомним, Рангник будет главным тренером «МЮ» до конца текущего сезона, после чего будет консультантом клуба.