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    Рангник не успел получить рабочую визу до матча с «Арсеналом»

    Футбол Манчестер Юнайтед Арсенал
    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не сможет руководить командой в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Арсенала».

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    По информации Daily Mail, немецкий специалист не сможет присутствовать на игре, так как до сих пор не получил рабочую визу.

    Задержки в оформлении документов связаны с новыми ограничениями для прибывающих в Великобританию из-за распространения коронавируса.

    В матче с «Арсеналом» руководить командой будет Майкл Кэррик, который ранее исполнял обязанности главного тренера в матчах против «Вильярреала» (2:0) и «Челси» (1:1).

    Ожидается, что Рангник будет готовить «МЮ» к воскресному матчу против «Кристал Пэлас».

    Напомним, Рангник будет главным тренером «МЮ» до конца текущего сезона, после чего будет консультантом клуба.

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