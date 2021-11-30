ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси
  • 12:52
    • «Ювентус» могут перевести в Серию Б и лишить титула
  • 17:24
    • Разработчики Cyberpunk 2077 перенесли выпуск версии для некстген-консолей
  • 17:20
    • «Торино» хочет арендовать Миранчука
  • 17:08
    • Месси подхватил желудочно-кишечную инфекцию
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
    Все новости спорта

    Ньюкасл — Норвич Сити прямая трансляция 30.11.2021, смотреть онлайн

    Ньюкасл — Норвич Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:30

    Футбол АПЛ Ньюкасл Норвич Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 22:30 начнётся прямая трансляция матча «Ньюкасл» — «Норвич Сити» в чемпионате Англии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Норвич Сити» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 1.92.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Норвич Сити».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» снова не сможет выиграть?
  • «Салернитана» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Аталанта» может одержать крупную победу
  • «Аталанта» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Лидс» выиграть у «Кристал Пэлас»?
  • «Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Реал — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры