Марсьяль может перейти в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, французский футболист попал в сферу интересов «Барселоны».

Отмечается, что каталонский клуб постарается подписать Марсьяля в том случае, если не сможет приобрести форварда «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Марсьяль потерял место в составе «МЮ» после того, как в команду пришли Криштиану Роналду и Джейдон Санчо.

В текущем сезоне Марсьяль провел за «МЮ» девять матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за Феррана Торреса 50 миллионов евро.