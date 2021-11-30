Фиорентина — Сампдория: смотреть онлайн трансляцию 30.11.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Фиорентина» занимает 6 место с 21 очком, «Сампдория» — 14 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Фиорентина» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фиорентина»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Сампдория».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам