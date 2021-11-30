Фиорентина — Сампдория: смотреть онлайн трансляцию 30.11.2021

В турнирной таблице «Фиорентина» занимает 6 место с 21 очком, «Сампдория» — 14 место с 15 очками.
Последний матч между собой: «Сампдория» — «Фиорентина» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фиорентина»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.
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