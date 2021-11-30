Аталанта — Венеция прямая трансляция 30.11.2021, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

В турнирной таблице «Аталанта» занимает 4 место с 28 очками, «Венеция» — 15 место с 15 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Аталанта»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Венеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Венеция».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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