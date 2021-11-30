Аталанта — Венеция прямая трансляция 30.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Аталанта» занимает 4 место с 28 очками, «Венеция» — 15 место с 15 очками.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Аталанта»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Венеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Венеция».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету