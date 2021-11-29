Уфа — Спартак: смотреть онлайн трансляцию 29.11.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Спартак» — «Уфа» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Уфа»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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