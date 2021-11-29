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    Уфа — Спартак: смотреть онлайн трансляцию 29.11.2021

    Уфа — Спартак: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол РПЛ Уфа Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Уфа» — «Спартак» в чемпионате России по футболу.

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    Последний матч между собой: «Спартак» — «Уфа» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уфа» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Уфа»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Уфа — Спартак.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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