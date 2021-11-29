Семшов: Огорчает, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его разочаровал матч между

Игра, как известно, завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Очень скучный матч, по большому счету даже невнятная игра, не такая цельная игра была у "Зенита", но они все равно выиграли.

Конечно, огорчает тот факт, что "Зениту" никто не может составить конкуренцию.

Я думаю, что все ждут последнего тура перед зимней паузой, когда пройдет матч "Динамо" — "Зенит". Эта игра не была той, которую все ожидали. Скоростей не было, очень медленно мяч ходил.

Может, "Зениту" это было на руку после Лиги чемпионов, но немного непонятно, почему так действовал ЦСКА, за исключением первых пяти минут в первом и втором таймах», — приводит слова Семшова ТАСС.