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    Семшов: Огорчает, что «Зениту» никто не может составить конкуренцию

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов признался, что его разочаровал матч между ЦСКА и «Зенитом».

    «Зенит» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0
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    «Зенит» выиграл у ЦСКА со счетом 2:0

    Игра, как известно, завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

    «Очень скучный матч, по большому счету даже невнятная игра, не такая цельная игра была у "Зенита", но они все равно выиграли.

    Конечно, огорчает тот факт, что "Зениту" никто не может составить конкуренцию.

    Я думаю, что все ждут последнего тура перед зимней паузой, когда пройдет матч "Динамо" — "Зенит". Эта игра не была той, которую все ожидали. Скоростей не было, очень медленно мяч ходил.

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    • Может, "Зениту" это было на руку после Лиги чемпионов, но немного непонятно, почему так действовал ЦСКА, за исключением первых пяти минут в первом и втором таймах», — приводит слова Семшова ТАСС.

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