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    Романцев: У Витории характер настоящего русского мужика, он заслуживает уважения

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что ему нравится, как ведет себя нынешний наставник команды Руй Витория.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Готовиться и играть в обстановке нервозности и постоянного напряжения очень сложно. И то, как уверенно и с достоинством ведет себя в этой ситуации Витория, заслуживает большого уважения.

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    • У него характер настоящего русского мужика! Возможно, он заранее был морально готов к этому. И потому стойко переносит удары судьбы. На это способен только тренер-боец. Такой стойкости неплохо было бы поучиться некоторым футболистам Спартака», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти сыгранных матчей.

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