Романцев: У Витории характер настоящего русского мужика, он заслуживает уважения

Руй Витория Фото: globallookpress.com
«Готовиться и играть в обстановке нервозности и постоянного напряжения очень сложно. И то, как уверенно и с достоинством ведет себя в этой ситуации Витория, заслуживает большого уважения.
У него характер настоящего русского мужика! Возможно, он заранее был морально готов к этому. И потому стойко переносит удары судьбы. На это способен только тренер-боец. Такой стойкости неплохо было бы поучиться некоторым футболистам Спартака», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти сыгранных матчей.