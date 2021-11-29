Романцев: У Витории характер настоящего русского мужика, он заслуживает уважения

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что ему нравится, как ведет себя нынешний наставник команды

«Готовиться и играть в обстановке нервозности и постоянного напряжения очень сложно. И то, как уверенно и с достоинством ведет себя в этой ситуации Витория, заслуживает большого уважения.

У него характер настоящего русского мужика! Возможно, он заранее был морально готов к этому. И потому стойко переносит удары судьбы. На это способен только тренер-боец. Такой стойкости неплохо было бы поучиться некоторым футболистам Спартака», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти сыгранных матчей.