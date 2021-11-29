ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»Три удара — два гола. «Зенит» показал ЦСКА, как реализовывать моменты
  • 13:17
    • ФИФА назвала даты проведения клубного чемпионата мира в ОАЭ
  • 10:21
    • Березуцкий рассказал о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
  • 10:08
    • Неймар получил травму и может пропустить до 6 недель
  • 06:53
    • Сборная России пробилась в 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 00:59
    • «Реал» вырвал волевую победу у «Севильи»
    Все новости спорта

    Петржела: ЦСКА не сможет попасть в еврокубки, а «Зенит» спокойно станет чемпионом

    Футбол ЦСКА Зенит Локомотив Спартак
    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что ЦСКА не сможет попасть в еврокубки по итогам текущего сезона.

    ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ после 16-ти туров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ после 16-ти туров

    В минувшее воскресенье ЦСКА проиграл на своем поле «Зениту» (0:2).

    «Перед игрой я говорил, что "Зенит" спокойно победит, потому что они намного сильнее. Так и получилось. "Зенит" спокойно станет чемпионом.

  • Три удара — два гола. «Зенит» показал ЦСКА, как реализовывать моменты
  • Петербургский «Зенит» одержал выездную победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • ЦСКА же не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере "Локомотив", "Спартак" сильнее армейцев, они и имеют больше шансов попасть в еврокубки», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров, «Зенит» находится на первой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Возьмет ли «Локомотив» три очка в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Фенербахче» удачно погостит в Измире?
  • «Гезтепе» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гезтепе — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры