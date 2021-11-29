Петржела: ЦСКА не сможет попасть в еврокубки, а «Зенит» спокойно станет чемпионом

Бывший главный тренер «Зенита»считает, чтоне сможет попасть в еврокубки по итогам текущего сезона.

В минувшее воскресенье ЦСКА проиграл на своем поле «Зениту» (0:2).

«Перед игрой я говорил, что "Зенит" спокойно победит, потому что они намного сильнее. Так и получилось. "Зенит" спокойно станет чемпионом.

ЦСКА же не сможет даже попасть в еврокубки, если в команде зимой ничего не поменяется. По крайней мере "Локомотив", "Спартак" сильнее армейцев, они и имеют больше шансов попасть в еврокубки», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 16-ти туров, «Зенит» находится на первой строчке.