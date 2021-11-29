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    «Зенит» готов увеличить предложение по хавбеку «Бока Хуниорс»

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    «Зенит» сохраняет интерес к центральному полузащитнику «Бока Хуниорс» Кристиану Медину и возобновит попытки купить аргентинца зимой, сообщает El Crack Deportivo.

    «Зенит» готов увеличить предложение по хавбеку «Бока Хуниорс»
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    «Зенит» готов увеличить предложение по хавбеку «Бока Хуниорс»

    По сведениям источника, «сине-бело-голубые» будут готовы заплатить за игрока 10 миллионов евро.

    Ранее «Бока Хуниорс» отклонила предложение «Зенита» по футболисту, чей контракт с аргентинским клубом действует до конца 2025 года, в размере восемь миллионов евро за 80% прав.

    Медина в текущем сезоне провел 14 матчей в составе «Бока Хуниорс», результативными действиями не отметился. В общей сложности за аргентинский клуб 19-летний центральный полузащитник сыграл в 37 матчах и забил один гол.

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