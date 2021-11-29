Спортивный директор МЮ отреагировал на назначение Рангника

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед»прокомментировал приход в клуб

«Ральф — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на пост временного тренера. Это говорит о его бесценных лидерских и технических навыках, которые он привнесёт из почти четырёх десятилетий опыта в клубном управлении и тренерской деятельности.

Все в клубе с нетерпением ждут начала работы с ним в нынешнем сезоне, а затем ещё два года в качестве консультанта», — цитирует Мерто официальный сайт «красных дьяволов».

29 ноября МЮ объявил о подписании Ральфа Рангника на пост главного тренера команды до конца сезона. Сейчас он занимается оформлением необходимых рабочих документов. До полной его готовности командой будет руководить Майкл Кэррик.